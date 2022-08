OM : revirement de situation dans le dossier Duje Caleta-Car !

La suite après cette publicité

Un nouveau départ avorté pour l'OM ? Annoncé dans le viseur de formations turques, Duje Caleta-Car (25 ans), poussé vers la sortie depuis plusieurs mercatos, pourrait finalement rester à Marseille. Selon les dernières informations de RMC Sport, le défenseur croate devrait d'ailleurs bénéficier de la suspension de Samuel Gigot pour intégrer le onze titulaire, ce dimanche à 15 heures, contre l'OGC Nice.

Auteur de 130 matches toutes compétitions confondues pour cinq buts et trois passes décisives depuis son arrivée sur la Canebière à l'été 2018, le numéro 15 du club phocéen a souvent été cité comme un candidat au départ, qui plus est à l'heure où les dirigeants marseillais tentent de récupérer des liquidités. Oui mais voilà, plus les jours passent, plus un départ de l'ancien joueur du RB Salzbourg semble improbable même si le board olympien restera, jusqu'au bout, à l'écoute d'une éventuelle offre.

Duje Caleta-Car finalement conservé ?

En attendant, l’idée qu’il puisse rester se renforce, notamment à l'heure où Léo Balerdi est lui convoité par Bologne. Si le défenseur argentin souhaite, lui, s'imposer en tant que titulaire à l'OM, l'arrivée récente d'Eric Bailly pourrait rebattre les cartes et entraîner Balerdi vers la Serie A. Un scénario qui permettrait alors à DCC de rester au club.

Alors que les hautes sphères marseillaises souhaitaient, dans un premier temps, obtenir 18 millions d'euros pour laisser filer l'international aux 23 sélections (1 but), avant de revoir leurs ambitions à la baisse avec un montant de 10 millions d’euros évoqué, Caleta-Car est finalement bien parti pour rester. Une condition toutefois : le natif de Šibenik devra prolonger d’un an pour ne pas arriver en fin de contrat en juin prochain, une perspective que Pablo Longoria refuse.

