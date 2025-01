CdF : le SU Dives veut créer l’exploit face au Puy Foot

Ce mardi soir, le SU Dives Caboug, pensionnaire de N3, joue le match le plus important de son histoire. 2000 personnes sont d’ailleurs attendues au stade André-Heurtematte pour ce 16e de finale de Coupe de France face au Puy (N2) tombeur de Montpellier au dernier tour. Il y a de l’excitation, on aborde un 16e de finale de Coupe de France. C’est historique dans le club. On sent une ferveur autour de cet événement, confiait il y a quelques jours Philippe Clément, l’entraîneur du SU Dives. Cette rencontre se jouera d’ailleurs à guichet fermé.

La suite après cette publicité

Mais pour rêver d’un exploit, il faudra sortir une équipe du Puy qui a montré de belles choses dans la compétition ces dernières années. «Ils vont loin tous les ans. Ils sont autant amoureux si ce n’est plus que nous de cette Coupe de France. Il y aura logiquement une différence de niveau, mais on devra être au dessous sur la tête et le mental. C’est ce qui guide tout le reste. Si on n’est pas à la hauteur, on ne pourra pas rivaliser. » Pour ce match, le club de N3 pourra compter sur son buteur Alban Bekombo qui a trouvé le chemin des filets à 4 reprises (en 4 matches) dans la compétition et depuis le début de saison.