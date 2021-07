PSG : Gianluigi Buffon lance un avertissement à Gianluigi Donnarumma

La suite après cette publicité

Le PSG a trouvé son gardien pour la décennie à venir. Gianluigi Donnarumma défendra ainsi les cages du club de la capitale dès la reprise, même s'il aura la concurrence du titulaire actuel, Keylor Navas. Et s'il y a un homme qui en plus de bien connaître le portier champion d'Europe connaît le contexte parisien, c'est Gigi Buffon. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, celui qui vient de signer à Parme en a dit un peu plus sur l'arrivée du jeune transalpin au Parc des Princes.

« J’ai fait une excellente saison à Paris. Mais j’ai commis cette erreur en Ligue des Champions. Elle a coûté cher, mais on n’a pas perdu 1-0, on a perdu 3-1. C’était une mauvaise soirée pour tout le monde », a d'abord lancé le portier italien, qui a donc tenu à souligner que dans un club de ce calibre, la moindre erreur coûte très cher.

Il est confiant pour Donnarumma

« En réalité, je marche sur un terrain glissant depuis que j’ai 17 ans. C’est arrivé à la Juventus, au PSG et ça arrivera à Parme. La vérité, c’est qu’on ne pardonne rien aux meilleurs, on attend juste ton erreur. Ça arrivera aussi à Donnarumma, mais il devra rester calme parce qu’il est si fort, a-t-il ainsi poursuivi. Ça se passera bien pour lui à Paris, et même mieux que ça », a-t-il ajouté, prévenant la flambante recrue parisienne qu'elle traversera aussi des zones de turbulence.

« Je veux seulement qu’il soit bon et je l'apprécie, parce qu’il peut encore m’apprendre quelque chose. J’ai déjà étudié certaines choses de Gigio qui vont m’aider à m'améliorer dans les années qui me restent entre les poteaux. J’ai une telle sérénité que les prouesses des autres ne seront jamais un problème. Vous ne m’entendrez jamais dire : "voyons si dans 25 ans, il sera aussi fort que moi." J’admire les bons gardiens de but comme j’admire les phénomènes des autres sports, ils m’exaltent », a conclu le légendaire gardien italien, qui ne veut que du bien pour Donnarumma. Comme les supporters du PSG en somme.