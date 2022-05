PL : Arsenal enfonce Leeds, Everton surprend Leicester

Pour la 36eme journée de Premier League, Arsenal avait l'occasion de conforter sa quatrième place au classement face à Leeds. L'ancienne formation de Marcelo Bielsa avait, de son côté, l'obligation de s'imposer dans ce match pour ne pas descendre dans la zone rouge à seulement deux journées de la fin. Mais dans cette rencontre, les Gunners ont livré une prestation très sérieuse et n'ont laissé aucune chance à leur adversaire du jour. Le jeune Eddie Nketiah (19 ans) inscrivait un doublé dans ce match (5e, 10e) et offrait donc la victoire à son équipe. Leeds, qui a joué une bonne partie de la rencontre à 10 après la rapide exclusion de Ayling (27e). Le club du Yorkshire pointe à la 18eme place du classement et est plus que jamais en danger dans cette fin de saison.

Dans les autres rencontres de l'après-midi, Everton a réussi le coup parfait sur la pelouse de Leicester. À la lutte pour le maintien et 18eme au coup d'envoi, les Toffees se sont imposés grâce à des buts de Mykolenko et Holgate. Avec ces trois précieux points, l'équipe de Franck Lampard prend un point d'avance sur la zone rouge. Enfin, dans l'autre match, West Ham a déroulé face à Norwich, déjà relégué. L'international algérien Said Benrahma a notamment inscrit un doublé dans la large victoire des siens (4-0).

Les résultats de 15h :