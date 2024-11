Pierre Sage lâche ses vérités sur les galères de l’OL et le mercato

Durant ce mois de novembre, Pierre Sage s’imaginait vivre une trêve relativement tranquille. D’autant que son équipe avait fini en beauté avec une victoire 1 à 0 lors du fameux derby face à l’AS Saint-Étienne. Mais le technicien français a vite compris que le calme serait de courte durée pour lui. Vendredi dernier, la DNCG a décidé de frapper fort sur les doigts de l’Olympique Lyonnais. Si John Textor s’était montré très confiant après son audition, le gendarme financier du football français a annoncé des sanctions fortes puisqu’une rétrogradation à titre conservatoire et une interdiction de recruter lors du prochain mercato ont été prononcés. Un véritable coup de massue pour les pensionnaires du Groupama Stadium.

Pierre Sage évoque les soucis de l’OL

Toujours sonné, le club rhodanien a évoqué sa situation le lendemain en conférence de presse. John Textor, qui a chargé la DNCG, avait d’ailleurs confié : « l’OL n’est pas un club en péril. Nous allons enregistrer de la trésorerie avec la vente de Crystal Palace. On peut aussi payer des dettes ailleurs, dans d’autres filiales d’Eagle Football Group. Nous avons des ventes d’actifs et de joueurs, nous pensons que notre plan va fonctionner. En tant qu’organisation globale, on a beaucoup d’outils pour relever la situation.» Le boss d’Eagle Football avait également avoué que Botafogo allait «devoir renflouer les caisses de l’OL.» Toutes ces nouvelles risquent fort d’impacter le prochain mercato des Gones.

Plusieurs départs pourraient intervenir du côté de Lyon. Les noms de Rayan Cherki, dont le prix de départ minimum est estimé à 30 M€ selon nos informations, Malick Fofana, Gift Orban ou encore d’Ernest Nuamah sont cités ici et là. Pierre Sage en est bien conscient. Le technicien français s’est exprimé sur le sujet ce jeudi en conférence de presse. Ses propos sont relayés par olympique-et-lyonnais. «Il y a une information qui a été faite aux joueurs à ce sujet avec des propos très accessibles, car l’économie est souvent très technique. À partir du moment où c’était très clair et assumé par l’ensemble de notre direction face à nous, ça n’a pas d’impact sur nos séances. Au contraire, j’ai même trouvé qu’il y avait une envie de retourner à la compétition assez prononcée.»

Des départs attendus comme prévu

Puis il a été questionné sur les menaces qui planent au-dessus du club. «La seule chose qui est importante à faire est d’atteindre nos objectifs sportifs. Les sanctions sont les sanctions, donc dans tous les cas, notre ligne reste la même, à savoir celle d’un club qui se veut ambitieux. C’est ce qu’on affiche depuis le début de saison et qu’on veut continuer à afficher.» Il a évoqué ensuite le prochain mercato et les ventes à venir. «Ce qui est normal à la vue de la profondeur d’effectif qu’on avait. Il est nécessaire de diminuer l’effectif. Ça ne change pas forcément le plan. L’idée est de le faire en bonne intelligence, en gardant l’équilibre des possibilités et des positions qu’on a aujourd’hui. Il y a des secteurs qui sont surchargés, d’autres où on est limité. L’important déjà est de répondre sportivement à cette idée-là. Donc oui, je suis consulté.»

Sage n’est pas plus inquiet que ça. «Je n’ai jamais de problèmes par rapport à ça, parce qu’un joueur peut toujours être blessé ou suspendu. Il y a un joueur qui a pris sept matchs dernièrement, donc c’est très long et il faut voir dans quel état d’esprit il revient. Il faut toujours agir avec les ressources qu’on a à disposition et faire en sorte que celles-ci soient dans les meilleures dispositions. Je n’ai pas vraiment de frayeur par rapport à ça.» Également présent face à la presse, Nemanja Matic a confié : «en tant que joueurs, on est concentré sur nos objectifs et sur notre job. On veut rendre heureux nos supporters. On pense seulement à être ensemble et on ne se préoccupe pas du reste et de ce qu’il y a autour. On a parlé un peu de la situation avec la direction mais nous, notre rôle est de jouer et de rester focus sur notre travail. C’est la meilleure façon de faire. On est payé pour jouer et représenter notre club. Nous avons confiance en notre direction et on n’a pas à réfléchir à ces sujets hors terrain. Pour nous la prochaine étape c’est le prochain match.» Le mercato et les soucis du club attendront…