L2 : Le Mans laisse encore filer des points face au Red Star, Rodez accroché par Guingamp

Ce samedi après-midi, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 2, il y avait un choc au sommet entre le quatrième et le cinquième : Le Mans se déplaçait à Paris pour affronter le Red Star, promu de National, au Stade Bauer. Avec une possession parfaitement équilibrée, les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager en première période. À noter qu’à la 39e minute, Isaac Cossier a été averti d’un carton jaune pour une faute jugée illicite par l’arbitre. En seconde mi-temps, les hommes de Grégory Poirier ont tenté à trois reprises leurs chances, sans réussir à tromper Kocik. Le Mans est resté muet tout au long de la seconde période et les deux formations se sont donc quittées sur un triste match nul (0-0). Avec ce résultat, Le Mans laisse encore filer des points précieux et reste 4e, tandis que le Red Star reste également 5e.

Dans le même temps, duel entre deux formations un peu plus en difficulté cette saison : Guingamp accueillait Rodez, le 8e face au 10e. Si les Bretons ont globalement dominé lors du premier acte, ils n’ont jamais réussi à faire la différence avant la pause. Côté visiteurs, Laurent a même été averti à la 41e minute. Malgré une rencontre plutôt ouverte avec près de 10 frappes de part et d’autre, aucune des deux formations n’a réussi à ouvrir le score. Au classement de Ligue 2, Guingamp reste à mi-hauteur, à la 10e place. De son côté, Rodez, qui restait sur trois victoires consécutives, est 8e. Une après-midi très calme en Ligue 2…