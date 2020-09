OM : André Villas-Boas va devoir bricoler

Ce jeudi, l'Olympique de Marseille va affronter à domicile l'Association Sportive de Saint-Étienne, après sa victoire contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes ce dimanche (1-0). La rencontre face aux Verts comptait initialement pour la première journée, mais avait dû être reportée à cause de trop nombreux cas de Covid-19 du côté des Marseillais.

Toutefois, André Villas-Boas se retrouve face à un casse-tête. Ce dimanche, Jordan Amavi et Dario Benedetto ont été exclus. Ils seront donc absents pour le match de jeudi. On se disait alors qu'on aurait à faire à la première titularisation de Yuto Nagatomo, mais que nenni ! En effet, le Japonais est arrivé après la date de programmation initiale de la confrontation face aux hommes de Claude Puel et n'est donc pas qualifié.

Et si Villas-Boas changeait de système ?

On se retrouve donc face à un côté gauche totalement désert. Contre le Paris SG, Bouna Sarr n'était pas disponible, mais il pourrait revenir pour ce jeudi. Auquel cas, il pourrait évoluer à droite et Hiroki Sakai à gauche, comme parfois l'an passé. « On doit bricoler un peu. On va voir ce qu'on peut faire. On cherchait quelqu'un pour jouer et on mettra peut-être Sakai à gauche. On aura peut-être un autre système. Ce n'est pas l'idéal parce qu'on n’a pas beaucoup d'entraînement. C'est une décision qu'on doit prendre demain et chercher dans notre effectif les solutions possibles. Pour Bouna on verra demain. Aujourd'hui il s'est entraîné, il a de bonnes sensations », a admis AVB en conférence de presse.

Mais ce n'est pas le seul endroit du terrain où l'ancien de Porto et de Chelsea va devoir réfléchir. Ce dimanche, AVB avait décidé de se passer d'attaquant de pointe au départ et donc avait laissé Dario Benedetto sur le banc de touche. Pour ce jeudi, l'Argentin sera indisponible. Il reste donc dans l'effectif que deux éléments formés en tant qu'attaquant : Marley Aké et Valère Germain, sans même évoquer Kostas Mitroglou.

Depuis près d'une année, l'ancien Niçois est utilisé sur le côté droit, même lorsqu'il entre en cours de jeu. Petit avantage donc pour Aké, même s'il est jeune. Enfin, il ne faut pas exclure qu'AVB tente autre chose. « Je ne sais pas, comme on joue en 4-3-3 normalement, mais si on change de système. On a pour cette position, on a Valère, on a Flo (Thauvin, ndlr) et Marley (Ake, ndlr). Dimitri (Payet, ndlr) aussi l'a déjà fait, même si ce n'était pas en tant que titulaire. On va trouver des solutions. Je dois réfléchir à ce que je peux faire. De toute façon, je vais trouver la solution dans le groupe », a ensuite expliqué Villas-Boas. Élément de réponse jeudi, une heure avant le coup d'envoi.