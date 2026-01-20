Real Madrid : Alvaro Arbeloa est aux anges

Arbeloa a de quoi avoir le sourire. Si son aventure à Madrid avait très mal démarré avec cette défaite en Coupe du Roi contre une D2, il a enchaîné sur une victoire contre Levante ce week-end et un gros succès contre Monaco ce soir (6-1). Après le match, le tacticien madrilène était heureux et en a profité pour encenser ses joueurs.

« C’était un match merveilleux, chez nous, devant notre peuple. Les joueurs se sont amusés, il y a eu des golazos, c’est ce qu’on veut voir. Les joueurs ont gagné ce match grâce à leurs efforts et leur qualité, ce n’est pas grâce au nouvel entraîneur. Ils ont un mérite énorme, ils ont compris le peu de choses que je leur demande, j’aime leur attitude et leur mentalité, c’est tout ce que le Madridismo veut voir. Mastantuono, Vini, Kylian, Jude, Arda… Ils ont tous été bons », a expliqué l’entraîneur. C’est plutôt clair.