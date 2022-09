Le Real Madrid se prépare à une expulsion de la Ligue des Champions, Luka Modric veut imiter Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Le Real Madrid peut se passer des revenus de la Ligue des Champions

En pleine bataille juridique avec l'UEFA après avoir été à la tête de la création d'une Super League, le club présidé par Florentino Pérez attend le verdict qui devrait arriver fin 2022 ou début 2023. Mais en cas d'expulsion, le Real Madrid a assuré ses arrières. Evidemment, une exclusion représenterait un énorme manque à gagner pour le club. Et bien Mundo Deportivo souligne qu'à Madrid, la direction est plutôt sereine. Le géant madrilène dispose de 780 millions d'euros entre les politiques de trésorerie et de crédit. De plus, la direction travaille dans le but de doubler la valeur du club avant 2025 avec notamment l'arrivée du nouveau stade.

Luka Modric, l'éternel

37 ans et pas une ride. Enfin presque. Les années passent, mais Luka Modric semble toujours aussi infatigable. Métronome du Real Madrid, le Croate dicte toujours autant le jeu madrilène aux côtés de Toni Kroos et désormais du jeune Français Aurélien Tchouaméni. Le journal AS donne d'ailleurs un surnom à ce trio, la «KTM». Luka Modric a encore soif de compétition et pourrait bien imiter Cristiano Ronaldo. Comme le rapporte AS dans ses pages intérieures, un médecin de la sélection nationale a expliqué que l'objectif de Modric était de poursuivre jusqu'à l'Euro 2024. On rappelle qu'il est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2023.

Les Bleus attendus au tournant

L'Équipe de France retrouve le chemin de la compétition ce soir, à deux mois de la Coupe du Monde. Et comme le placarde Le Parisien en ce jeudi matin, c'est «la dernière répétition avant le Mondial». À un peu moins de deux mois du début de la plus grande compétition internationale, les Bleus de Didier Deschamps font plus parler en raison des nombreuses polémiques que des récentes performances sur le terrain. Pour le journal L'Équipe, «il ne faut pas descendre plus bas». Ce dernier rassemblement servira à préparer la Coupe du Monde et à sauver les meubles en Ligue des Nations. On rappelle que l'Équipe de France est dernière de son groupe avec deux matchs nuls et deux défaites. Une nouvelle défaite ce soir face aux coéquipiers de David Alaba serait synonyme de relégation en Ligue B.