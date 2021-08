L'OM va boucler l'arrivée de la pépite Micky van de Ven !

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille ne s'arrête plus. Depuis l'ouverture du mercato estival, l'OM et son président Pablo Longoria se montrent hyperactifs sur le marché. Ainsi, sept nouveaux joueurs plus Leonardo Balerdi ont déjà rallié la Canebière ces dernières semaines. Une volonté d'offrir à l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli une palette élargie dans son effectif. Loin d'être rassasiées, les hautes sphères marseillaises planchent sur le recrutement d'un nouveau défenseur central.

Après les arrivées de Saliba, Balerdi et Luan Peres, la formation phocéenne pourrait accueillir une pépite néerlandaise : un certain Micky van de Ven. Selon les informations de RMC Sport, le jeune joueur qui évolue au FC Volendam (D2 néerlandaise) ne manquerait pas de prétendants, mais se rapprocherait du club olympien. Ainsi, le principal protagoniste et le célèbre agent Mino Raiola seraient attendus à Marseille dans les prochains jours pour accélérer les négociations.

Mino Raiola veut sévir aussi à l'OM

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Volendam, Van de Ven peut s'appuyer sur une certaine polyvalence. Capable d'évoluer axe gauche ou axe droit, l'intéressé a disputé vingt-six matches la saison dernière (deux buts marqués). Si ce dossier se finalisait dans les prochaines heures, cela matérialiserait une nouvelle fois l'influence grandissante de Mino Raiola sur le marché français.

L'agent de Zlatan Ibrahimovic notamment a déjà placé plusieurs de ses poulains à Nice, au PSG et à Monaco ces derniers jours. En bouclant le dossier de Micky van de Ven, Raiola étendrait son périmètre d'action dans l'Hexagone. Côté olympien, Jorge Sampaoli bénéficierait de solutions multiples en charnière centrale avec Saliba, Balerdi, Caleta-Car, Alvaro Gonzalez, Luan Peres et possiblement Micky van de Ven. Qu'on se le dise, l'Olympique de Marseille n'en finit plus d'enflammer ce mercato estival !