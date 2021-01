PSG : Pochettino envoie un message à Mbappé

Mauricio Pochettino, peu bavard jusqu'à présent en conférence de presse, s'est confié un peu plus longuement lors d'un entretien accordé au journal espagnol Marca. Qui a évidemment abordé le thème Kylian Mbappé, tant l'attaquant français est placardé sur Unes régulièrement. Pochettino a d'abord loué l'investissement de son joueur. « Il a beaucoup de potentiel à développer mais il est déjà un présent, pas seulement un avenir. C'est un défi et une bonne chose de travailler avec ce genre de talent, cela fait de vous un meilleur entraîneur. A ce type de joueur, vous proposez une solution et il vous en rend cinq... »

Puis il a été interrogé sur l'avenir de l'international français. « Il y a beaucoup de rumeurs, mais je le vois au PSG pour de nombreuses années, et c'est l'envie du club. Nous comptons sur lui tant que nous sommes ici. Il est vrai qu'il doit prendre une décision, mais nous le voyons heureux et très engagé dans ce projet », a lancé Pochettino, qui croit donc en une issue positive quant à une éventuelle prolongation du meilleur buteur de la Ligue 1.