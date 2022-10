OM : Bamba Dieng, enfin le retour

La suite après cette publicité

Il a enfin pu fouler une pelouse de Ligue 1 après son drôle d’été. Révélation de la saison dernière, Bamba Dieng, qui avait d’ailleurs marqué le plus beau but de la saison contre Strasbourg, avait été poussé vers la sortie par les dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Les Phocéens pensaient d’ailleurs avoir conclu sa vente à Leeds (le président des Peacocks avait même annoncé son arrivée sur les réseaux sociaux) avant que Nice surgisse pour tenter de rafler la mise. S’en est suivi un imbroglio qui a finalement coûté le transfert du jeune Sénégalais chez les Aiglons.

Dieng a failli signer un retour gagnant

L’idée de l’enrôler en tant que joker (hors période de mercato) avait été ensuite été évoquée. En vain. Mis au placard par son club durant tout l’été, Dieng a dû attendre la 9e journée pour rejouer sous ses couleurs (dans le groupe face à Rennes, mais laissé en tribune). Un come-back remarqué puisqu'il est entré à la 82e minute à la place de Luis Suarez, ovationné par tout le stade Raymond-Kopa.

Un accueil XXL en guise de clin d'œil puisque le SCO a récemment entamé des contacts informels dans l'espoir de se faire prêter l'attaquant marseillais suite à la blessure de Loïs Diony. Les Angevins parviendront-ils à le convaincre de venir jouer les jokers ? L'intéressé n'y semble pas très sensible, mais aujourd'hui, il savoure surtout de pouvoir jouer au football. Et si Fofana ne s'était pas interposé en toute fin de match, Bamba Dieng se serait fait le plus beau des cadeaux pour son retour à la compétition.