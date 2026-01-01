CAN 2025 : inquiétude autour d’Hervé Koffi, sorti sur blessure avec le Burkina Faso
Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN, le Burkina Faso affrontait le Soudan lors de la dernière journée du groupe E. Titulaire dans les buts, Hervé Koffi a toutefois dû quitter ses coéquipiers à la pause. Le gardien d’Angers, en grande forme depuis le début de saison, s’est plaint d’une gêne en première période, laissant planer un doute sur son état physique à l’approche de la phase à élimination directe.
Diminué, le portier burkinabé a concédé un penalty avant la mi-temps, finalement manqué par le Soudan. Resté aux vestiaires au retour des joueurs, Koffi a été remplacé par Kilian Nikiema. À quelques jours d’un huitième de finale face à la Côte d’Ivoire, cette sortie sur blessure suscite l’inquiétude chez les supporters des Étalons, dans l’attente de nouvelles sur la gravité de son problème physique…
