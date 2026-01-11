Mattéo Guendouzi a déjà mis Fenerbahçe à ses pieds

Mattéo Guendouzi n’a pas perdu de temps pour se faire une place au soleil à Fenerbahçe. À peine trois jours après avoir signé un contrat de quatre ans et demi avec le club stambouliote pour un montant record estimé à 30 M€ (dont 2 M€ de bonus), le milieu français a inscrit son premier but et remporté son premier trophée avec les Jaune et Bleu. Lors de la Supercoupe de Turquie ce samedi, Fenerbahçe a dominé son grand rival Galatasaray 2-0 au Stade olympique Atatürk, mettant fin à une attente de presque trois ans pour un titre. Guendouzi a même ouvert le score d’une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface à la 28e minute, suite à un corner, avant que Jayden Oosterwolde ne double la mise à la 48e sur une reprise acrobatique.

La suite après cette publicité

Quelques heures seulement après son arrivée depuis la Lazio, l’ancien Marseillais a donc déjà fait sensation sur le terrain et auprès des supporters. Cette première performance confirme l’impact immédiat de l’international français dans son nouveau club. D’autant que le natif de Poissy a joué l’intégralité de la rencontre et a même été élu homme du match pour sa toute première. Après la rencontre, Guendouzi a partagé sa joie sur ses réseaux sociaux : « merci aux fans pour l’amour et le soutien du premier jour. Je sens déjà que je suis arrivé dans un club spécial, une famille spéciale. Gagner une finale contre notre plus grand rival, porter ces couleurs, marquer et se battre ensemble après seulement deux jours… ça signifie beaucoup pour moi. Je suis fier de commencer cette aventure avec toi comme ça. Ce n’est que le début. Le meilleur est encore devant. J’ai faim, motivé et prêt à tout donner pour ce club et ces couleurs. »

La suite après cette publicité

La Lazio le regrette déjà

Le transfert de Mattéo Guendouzi à Fenerbahçe n’a pas été simple à boucler. Après avoir trouvé un accord pour un contrat de quatre ans et demi avec le club stambouliote, la Lazio, peu réputée pour sa flexibilité en négociations, a dû céder face à une offre record de 30 M€ (dont 2 de bonus) pour le milieu français. Maurizio Sarri, son ancien entraîneur désormais, a salué le professionnalisme du joueur et a souligné la complexité de la situation : « tu t’es battu pour ce club de toutes tes forces et en retour, le club t’a traité comme un roi. Aujourd’hui, tu finis de la meilleure des manières. » Sarri a également rappelé l’importance de Guendouzi pour bâtir l’équipe du futur tout en reconnaissant la réalité économique : « face à des offres aussi importantes, il est difficile de s’opposer. Il y a la vérité du terrain et la vérité économique de ce club. »

De son côté, Guendouzi a adressé un émouvant message d’adieu aux supporters romains, après plus de deux ans et demi à la Lazio et plus de 110 matchs disputés toutes compétitions confondues : « je voulais remercier les supporters de la Lazio pour toute l’affection que vous m’avez témoignée depuis le premier jour. Vous êtes un peuple extraordinaire, vous méritez le meilleur. Vous m’avez soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments. J’ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même, car vous le méritez. Forza Lazio pour toujours ! » Un départ chargé d’émotions pour un joueur qui quitte l’Italie au sommet de son art, et qui célèbre déjà son premier trophée avec Fenerbahçe après seulement 48 heures au club, le premier depuis sa FA Cup remportée avec Arsenal en 2020 et sa Ligue des Nations en 2021.