Maurizio Sarri regrette le départ de Mattéo Guendouzi

Nous vous l’indiquions plus tôt dans la journée, Mattéo Guendouzi (26 ans) va quitter la Lazio pour rejoindre Fenerbahçe. Le transfert est estimé à environ 30 M€. L’international français a déjà fait ses adieux auprès de ses futurs anciens tifosi. Maurizio Sarri a eu une petite phrase hier après le nul entre le nul des Biancocelesti face à la Fiorentina (2-2) où il regrette le départ de l’ex-Marseillais.

«Guendouzi faisait partie des 7 ou 8 joueurs sur qui je comptais pour bâtir l’équipe du futur, mais nous sommes dans une réalité où, face à des offres aussi importantes, il est difficile de s’opposer. Il y a la vérité du terrain et la vérité économique de ce club. Je comprends la décision de la direction», a assuré le technicien, qui apprend également à connaître sa nouvelle recrue, Petar Ratkov. «Je ne le connais pas, je découvrirai ses caractéristiques en l’entraînant à Formello.»