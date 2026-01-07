Accord Lazio-Fenerbahçe pour le transfert de Mattéo Guendouzi !

Depuis plusieurs mois, l’avenir de Mattéo Guendouzi fait beaucoup parler de l’autre côté de l’Italie. En effet, un départ de la Lazio a été évoqué à plusieurs reprises dans les principaux médias italiens. Ce qui a pu surprendre puisque l’international tricolore s’était imposé comme un titulaire en force au sein du club de la capitale italienne.

Cette saison, il a participé à 16 rencontres toutes compétitions confondues avec les Romains, soit un temps de jeu total de 1430 minutes. Il faut noter qu’il a été titulaire lors de tous les matches auxquels il a participé. Guendouzi a su se montrer décisif, lui qui a marqué 2 buts et délivré 1 passe décisive. Ce qui a suscité l’attention de plusieurs clubs, notamment en Angleterre.

Un transfert d’un montant de 30 M€

Un championnat qu’il connaît bien depuis son passage à Arsenal. Ainsi, Sunderland, Newcastle et Aston Villa se sont penchés sur son cas. En Espagne, son nom a été cité du côté de l’Atlético de Madrid ces derniers jours. Finalement, le milieu français va prendre la direction de la Turquie. Un temps approché par Galatasaray, il va poser ses valises dans une autre écurie d’Istanbul.

Selon nos informations, Matteo Guendouzi va bien quitter la Lazio afin de rejoindre Fenerbahçe. Un accord a été trouvé entre les deux clubs ce mercredi. Il reste encore des petits détails à régler avec le joueur. Mais ce transfert de 30 M€ (28 M€ + 2 M€ de bonus) sent très bon. A 26 ans, Guendouzi va donc découvrir le championnat turc, lui qui est déjà passé par la France, l’Angleterre, l’Allemagne et l’Italie.