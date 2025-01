Khvicha Kvaratskhelia donne de sacrés maux de tête à Naples !

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier de 23 ans, qui portera le numéro 7, devient ainsi le premier joueur géorgien de l’histoire du club». Vendredi, le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, pisté depuis plusieurs mois par la direction francilienne. Passé par le Dinamo Tbilissi, le FC Roustavi, le Rubin Kazan, le Lokomotiv Moscou et le Napoli, l’international géorgien (40 capes, 17 buts) s’apprête donc à renforcer le secteur offensif des champions de France en titre. Un départ laissant par ailleurs un grand vide du côté des Partenopei.

Naples est rancunier

«Nos attentes et le salaire qu’on pouvait lui proposer ont conduit à un choix presque forcé. Restons sur le présent et le futur, Kvicha fait partie du passé», a d’ailleurs déclaré, ce samedi, le directeur sportif napolitain Giovanni Manna, forcément frustré d’une telle issue. Amputée de son meilleur créateur et de l’un de ses meilleurs éléments, la formation napolitaine se tourne donc désormais vers l’avenir et s’active, en ce sens, pour dénicher le profil idoine, capable de faire oublier les prouesses du Géorgien. Ces derniers jours, beaucoup de pistes ont ainsi été évoquées. De Galeno à Edon Zhegrova en passant par Lorenzo Pellegrini ou encore Eliesse Ben Seghir, les Napolitains ratissent large. Mais ce n’est pas tout.

Comme nous vous le révélions récemment, Federico Chiesa était également dans le viseur de l’actuel leader de Serie A. «Liverpool n’a pas l’intention d’abandonner le joueur. Federico reste à Liverpool et cherche une opportunité de jouer à l’avenir. C’est ce que je peux confirmer maintenant», a cependant annoncé son agent Fali Ramadani. Un message clair qui a sans doute poussé le Napoli à poursuivre ses recherches. Dans cette optique, le nom d’Alejandro Garnacho est également apparu. Invité à réagir sur la possible arrivée du joueur de Manchester United, Giovanni Manna a d’ailleurs confirmé l’intérêt porté.

Les Partenopei multiplient les pistes, Garnacho en pole ?

«Garnacho ? Il fait partie des dossiers que nous suivons, il ne faut pas se laisser emporter par la frénésie. Il y a de l’attente, mais si une offre doit être faite, elle sera faite aux conditions de Naples». Affichant une certaine sérénité malgré le départ de Kvara, les hautes sphères napolitaines multiplient pourtant les pistes. Autre solution envisagée ? Yeremay Hernández. Mais là-encore, le dossier s’annonce complexe. Dans le viseur d’Arsenal, d’Aston Villa, de l’AC Milan et de Côme, le joueur du Deportivo La Corogne est surtout suivi par Chelsea. Selon The Evening Standard, les Blues ont d’ailleurs vu leur proposition d’environ 11 millions d’euros être rejetée par le club espagnol, qui espère toujours récupérer 20 millions d’euros, soit le prix de la clause libératoire de son joueur de 22 ans.

Une exigence qui pourrait pousser le Napoli à saisir une ultime opportunité, à savoir Mattia Zaccagni. Selon le quotidien italien Il Mattino, Aurelio de Laurentiis apprécie fortement le profil du capitaine de la Lazio, et voudrait en faire le remplaçant naturel de Kvara. Le président napolitain aurait même appelé son homologue Claudio Lotito pour sonder la disponibilité de l’international italien, buteur décisif lors du dernier Euro contre la Croatie. L’agent du joueur attendrait que les négociations entre les deux clubs aient avancé pour discuter des termes d’un éventuel accord. Un renfort de poids pour Naples, lancé dans la course au Scudetto et qui pourrait ajouter à son attaque un joueur à six buts et trois passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Une chose est sûre, le départ de Khvicha Kvaratskhelia cause de sacrés maux de tête aux dirigeants napolitains…