Lionel Messi explique pourquoi il a recalé l’Espagne

Lionel Messi est devenu une légende du football argentin, mais il aurait tout à fait pu devenir une légende chez nos voisins espagnols. Arrivé à Barcelone à 13 ans et avec des origines espagnoles et italiennes, il a la double nationalité et aurait pu représenter les couleurs ibériques tôt dans sa carrière. Dans le podcast Miro de Atrás, il a encore confirmé qu’il aurait pu jouer pour l’Espagne.

« Oui, c’est arrivé, parce que je jouais à Barcelone. On m’en a parlé, mais c’est normal, ça arrive à beaucoup de gamins. Moi je suis argentin, même si je suis parti jeune à Barcelone. La possibilité existait, et ça aurait pu se faire, mais mon souhait a toujours été de jouer pour l’Argentine », a répliqué La Pulga. Heureusement pour ses compatriotes !