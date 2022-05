PSG : conférence de presse de Kylian Mbappé et Nasser Al Khelaifi lundi à 15h

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ont annoncé hier avant la rencontre face à Metz que le champion du Monde français continuait l'aventure dans la capitale française, mettant ainsi fin à l'un des plus gros feuilletons mercato de ses dernières années.

Remportant le match facilement puis célébrant le titre et le dernier match d'Angel Di Maria, Nasser Al khelaïfi et Kylian Mbappé n'avaient pas eu le temps de s'exprimer plus longuement sur ce nouvel accord. Dans ce sens, une conférence de presse avec les deux hommes aura lieu ce lundi à 15h au Parc des Princes.