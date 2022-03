Son but de folie, ses débuts à Newcastle : les confidences de Bruno Guimarães

Patience est mère de toutes les vertus. Bruno Guimarães (24 ans) a été récompensé de la sienne. Et de quelle façon ! Titulaire pour la première fois de son arrivée à Newcastle, le janvier, le milieu de terrain a inscrit son premier but. Une réalisation géniale, d'une talonnade sur un corner, qui a donné une précieuse victoire aux Magpies sur la pelouse de Southampton (1-2, 21e journée de Premier League). Des points importants dans la lutte pour le maintien.

Évidemment, le Brésilien, arrivé pour 50 M€ bonus inclus cet hiver, avait le sourire jusqu'aux oreilles. «Ce sont les débuts dont j'avais rêvé ! J’étais impatient de démarrer mon premier match comme titulaire et je crois que j’ai réussi à faire un bon match. Mon but est venu couronner tout mon travail et mes efforts au quotidien. Je suis sûr que ce n’est que le début et que je vais encore beaucoup grandir à Newcastle et en Premier League», a-t-il savouré au micro de O Globoesporte.

«Ne pas avoir beaucoup de temps de jeu me dérange»

Sa prestation contre les Saints lui a tout simplement valu un 10/10 dans les colonnes du Chronicle, quotidien local ! «Ce gars pue le talent. Il est impliqué sur le premier but et marque le second d'une magnifique talonnade», peut-on lire. «Son but ? Un moment très spécial ! Un superbe cadeau de bienvenue en Premier League», a également apprécié Eddie Howe son manager en conférence de presse d'après-match.

Le technicien anglais, qui utilisait jusqu'ici l'ancien Lyonnais avec parcimonie, a sans doute été enchanté de voir sa réaction de champion sur le pré. Même s'il risque aussi d'avoir des maux de tête, puisque, désormais, l'international auriverde (4 capes), qui a terminé la partie avec des crampes, n'entend plus lâcher sa place dans le onze après des premiers pas au compte-gouttes.

«Depuis que je suis arrivé, l’équipe est en très grands progrès et bien en place. Évidemment, ne pas avoir beaucoup de temps de jeu me dérange, mais je le transforme en bonne énergie quand j’entre sur le terrain. Que ce soit à l’entraînement ou sur mes entrées. J’ai beaucoup de respect pour mes partenaires et le staff, mais je vais m’impliquer à fond pour être titulaire», a annoncé l'intéressé. L'aventure anglaise de Bruno Guimarães est bel et bien lancée !