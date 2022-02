Pourquoi Bruno Guimarães cire le banc à Newcastle ?

La suite après cette publicité

«Ce qui m’a convaincu de rejoindre Newcastle ? Je pense que c’est le projet. Tout m’a été présenté de façon très ouverte. Je n’ai jamais caché ma volonté de jouer en Premier League donc j’ai vu ça comme une grande opportunité, intéressante, un projet ambitieux qui vise le succès. Je veux vraiment gagner moi aussi, donc on se correspond. Le projet de Newcastle est plus qu’intéressant. L’idée cette saison est de rester en Premier League. Mais à l’avenir, l’objectif principal est d’être en Ligue des Champions et éventuellement de la gagner». Les mots sont forts, l'ambition pourrait même paraître un poil démesurée mais voici ce que déclarait Bruno Guimarães (24 ans) lors de son arrivée dans le Tyneside fin janvier dernier.

Recruté pour 42 millions d'euros (+ 8M€ de bonus qui se répartissent ainsi : 4M€ en cas de maintien de Newcastle en fin de saison et 1M€ par an en cas de maintien en PL pendant 4 ans), le milieu de terrain brésilien symbolise ainsi toute l'ambition du club désormais propriété du PIF, fonds souverain d’Arabie saoudite à la capacité financière monstrueuse. Pourtant, quelques semaines seulement après avoir intégré l'effectif dirigé par Eddie Howe, force est de constater que tout n'est pas aussi radieux pour l'ancien Lyonnais. Relégué sur le banc des remplaçants, le natif de Rio de Janeiro n'a ainsi pris part qu'à 30 petites minutes de jeu sous le maillot des Toons. Plus surprenant encore, sans l'apport régulier de sa nouvelle pointure dans l'entrejeu, Newcastle revit en championnat.

30 minutes de jeu depuis son arrivée !

Lanterne rouge de Premier League il y a encore peu, NUFC n'a d'ailleurs plus connu la défaite depuis le 8 janvier dernier et une humiliation vécue au troisième tour de la Cup face à Cambridge (0-1). Invaincus lors de leurs sept dernières sorties en championnat, les Magpies pointent ainsi à la 14ème place et restent même sur une nouvelle victoire face à Brentford, ce week-end, à l'occasion de la 27ème journée. Un renouveau certain impulsé par son tacticien de 44 ans et le retour en forme de certains de ses cadres mais qui ne peut finalement pas être véritablement mis au crédit de Bruno Guimarães, loin s'en faut. Une situation sportive loin d'être inquiétante mais qui laisse malgré tout quelques interrogations. Pourquoi l'ancien de l'Athletico Paranaense cire-t-il actuellement le banc des Goerdies ? À ce titre, les explications sont multiples.

La première d'entre elles est simple et concerne finalement l'ensemble des joueurs débarquant dans un nouveau club : l'adaptation. Dans cette optique, difficile d'en vouloir à Eddie Howe d'intégrer progressivement son numéro 39, d'autant plus qu'à ses débuts, Bruno Guimarães revenait tout juste d'un long voyage après avoir disputé avec le Brésil deux rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (face à l'Equateur le 27 janvier dernier puis contre le Paraguay le 2 février). Un contexte peu propice, donc, pour imaginer voir l'ex-Gone évoluer d'entrée de jeu sous le maillot des Toons, qui plus est à l'heure où la formation aux quatre titres de champion d'Angleterre semble clairement renaître de ses cendres. Vainqueur à Brentford (2-0), samedi après-midi, Newcastle voit, en effet la zone de relégation s'éloigner un peu plus. Un destin heureux pour le club mais qui ne facilite évidemment pas les débuts de l'international brésilien (4 sélections).

Entré en jeu à la 64ème minute de jeu face aux Bees pour suppléer Jacob Murphy, Guimarães, qui n'avait participé qu'à une ou deux minutes de jeu maximum lors des précédentes journées (Everton, Aston Villa, West Ham) a cependant fait sa première véritable apparition en disputant 26 minutes et le bilan reste plus que convaincant. Face aux hommes de Thomas Frank, rapidement réduits à dix dans cette rencontre, le milieu de terrain des Magpies a largement tenu son rang et tous les espoirs placés en lui. Passé en 4-2-3-1, Eddie Howe a ainsi pu voir à l'œuvre pendant près de trente minutes sa nouvelle recrue et le technicien anglais a largement dû apprécier la partition récitée. Dans un rôle de chef d’orchestre, Guimarães a très rapidement montré tout son charisme dans l'entrejeu, que ce soit techniquement ou dans sa communication.

Une première convaincante, une concurrence inattendue !

Désireux de montrer tout son talent, celui qui a touché plus de ballons (40) que Willock, Murphy ou encore Chris Wood en seulement 30 minutes s'est, par ailleurs, révélé essentiel dans son apport sans ballon. Symbole de cette activité de tous les instants, le nouveau milieu des Toons a ainsi pressé les joueurs de Brentford à 16 reprises, tout en parvenant à compléter 25 des 29 passes qu’il a tentées. Trempé de sueur au coup de sifflet final, Guimarães a finalement jeté sa nouvelle tunique avec le sentiment du devoir accompli à l'issue d'une victoire probante où les Magpies ont affiché 63% de possession, fait rare pour être souligné bien qu'à tempérer par cette supériorité numérique. Des premières minutes abouties au Brentford Community Stadium qui ne chassent cependant pas toutes les interrogations. À ce titre, le choix de Howe de lancer Guimarães en lieu et place de l'ailier Murphy et non d'un de ses milieux présents sur le terrain (Willock, Shelvey et Joelinton) illustre plusieurs choses.

D'une part, le rendement impressionnant de son entrejeu ces dernières semaines et la volonté de garder cette continuité. Illustration d'un secteur retrouvé, comment ne pas évoquer le cas Joelinton. Replacé par son entraîneur dans un rôle de milieu de terrain, celui qui avait commencé la saison au poste d'attaquant (pour un bilan cauchemardesque d'un petit but et une passe décisive en 16 journées) retrouve de sa superbe et c'est d'ailleurs lui qui a parfaitement lancé les Magpies face aux Bees. Longtemps dénigré par les fans du club, le Brésilien de 25 ans apporte ainsi toute sa dimension physique dans un rôle box-to-box et est l'un des grands artisans de la maîtrise grandissante des Toons au milieu. Mais il n'est pas le seul. Débarqué l'été dernier dans le Nord-Est du Royaume de sa Majesté, Joe Willock (22 ans) est également un sujet de satisfaction.

Ombre de lui-même lors de ses cinq premiers mois passés à Newcastle, le milieu de terrain passé par Arsenal a longtemps souffert d’un grave mal du pays... Forcé de quitter son club d’enfance par Mikel Arteta, The Telegraph révélait d'ailleurs récemment que l'Anglais avait très mal vécu le fait de déménager à des centaines de kilomètres de sa famille et de ses amis pour se retrouver seul dans un endroit rural et isolé du Northumberland. Perturbé en dehors des terrains, Willock l'était donc tout autant sur le terrain. Un mal-être qui semble désormais lointain. Encore buteur contre Brentford après celui inscrit face aux Hammers, le jeune homme de 22 ans revit pleinement dans l'entrejeu, et ce pour le plus grand bonheur des Magpies. Moins pour celui de Guimarães ?

La question a en tout cas le mérite d'être posée. Positionné aux côtés de Shelvey, l'ancien atout de l'OL a ainsi occupé, samedi, un poste de sentinelle quand Willock jouait en tant que numéro 10 et que Joelinton et Fraser alimentaient les côtés. Plus reculé qu'à l'accoutumé, celui qui s'épanouit également pleinement en 8 pourrait donc voir ce rôle de numéro six lui être confié sur le long terme du côté de Newcastle. Une chose est sûre, l'enfant de Rio ne demande désormais qu'à être intégré au onze de départ décidé par Eddie Howe. Terminé le temps de l'adaptation, la lutte est lancée et quand bien même la concurrence est bien présente à son poste, Bruno Guimarães compte bien prouver dans les semaines à venir que son arrivée dans le Tyneside est un véritable cadeau pour les Magpies. À St James' Park, le 5 mars prochain, il aura d'ailleurs une nouvelle opportunité de montrer tout l'étendue de son talent lors de la réception de Brighton comptant pour la 28ème journée de Premier League.