L'ASSE dévoile les trois finalistes pour son nouveau logo

C’est l’heure du changement à l’AS Saint-Etienne. Si la vente du club a été reportée, les dirigeants stéphanois restent optimistes sur la question. En attendant, le club va changer de logo et vient d’ailleurs de dévoiler les trois finalistes.

« Après une phase de consultation où vous avez été plus de 12 000 à exprimer vos attentes, nous avons mené de nombreux ateliers avec 42 amoureux des Verts (représentants des groupes de supporters, partenaires, ambassadeurs, éducateurs, salariés du club…) pour avancer sur différentes pistes de logo. Ces échanges riches et passionnés ont permis de faire émerger et affiner 3 projets, que nous sommes heureux de vous présenter. C’est maintenant à vous, supportrices et supporters des Verts de tous horizons, de choisir le prochain logo de l’AS Saint-Étienne, en participant au vote en ligne proposé du mercredi 24 novembre au dimanche 28 novembre à minuit ! », a déclaré le club via un communiqué.