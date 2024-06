Portugal : Cristiano Ronaldo dévoile ses grandes ambitions pour l’Euro 2024

Cinq Ballons d’Or, cinq Ligues des Champions, le champion d’Europe en 2016 et la Ligue des Nations en 2019, que ce soit individuellement, en club ou avec sa sélection, Cristiano Ronaldo a martyrisé ses adversaires et empilé les trophées depuis plus de vingt ans. Si le crépuscule de sa carrière est proche, l’attaquant de 39 ans n’a pas encore raccroché les crampons et va vivre cet été son sixième championnat d’Europe avec le Portugal, un record dans la compétition. Finaliste en 2004 et vainqueur en 2016, le Portugais a brillé dans cette compétition dont il est le meilleur buteur avec 14 buts. D’ailleurs, c’est lui qui avait été sacré meilleur buteur de l’Euro 2020 avec 5 buts (à égalité avec Patrik Schick). Prêt à faire parler son talent de nouveau, le joueur originaire de Madère est attendu au tournant dans le Portugal de Roberto Martinez. Absent contre la Finlande (victoire 4-2) et resté sur le banc lors de la défaite contre la Croatie (2-1), il devrait être de la partie ce soir contre l’Irlande. Un dernier moment pour se préparer avant le lancement de la compétition qui aura lieu mardi 18 juin pour les Portugais face à la Tchéquie.

Toujours aussi important en sélection même s’il sait qu’il vit ses derniers moments et sans doute sa dernière compétition avec le Portugal, Cristiano Ronaldo est heureux d’être de nouveau de l’aventure. «Je suis fier d’être le premier joueur à participer à six tournois finaux de l’Euro. Je suis ravi, car cela montre la longévité de ma carrière. Cependant, ce n’est qu’un chapitre de ce que Cristiano Ronaldo a accompli dans le football. Je suis heureux et je me sens privilégié d’être ici pour aider l’équipe nationale à atteindre ses objectifs et, bien sûr, essayer de la remporter, ce qui est notre principal objectif», a-t-il annoncé avec fierté pour le site de l’UEFA au cours d’un entretien. Celui qui compte 206 capes et 128 buts avec le Portugal a d’ailleurs parlé de sa longévité et comment il a su conserver un haut niveau de compétitivité : «si un joueur veut avoir une longévité, il doit avoir une grande capacité d’adaptation et les caractéristiques nécessaires à cette adaptation. C’est ce que j’ai essayé de faire. Ce n’est pas un hasard si je joue au plus haut niveau depuis 20 ans, et maintenir ces performances est très difficile. Ce n’est qu’avec beaucoup de discipline et de travail acharné que nous pouvons atteindre ces chiffres.»

Cristiano Ronaldo vise son deuxième Euro

Devenu remplaçant au cours de la dernière Coupe du monde avec le Portugal au profit de Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo devrait reprendre une place de titulaire. Néanmoins, la star portugaise sait qu’il n’a plus l’impact qu’il avait auparavant et qu’il est attendu sur d’autres qualités comme le leadership. Capitaine de sa sélection et s’apprêtant à vivre sa onzième compétition internationale, il aura la volonté de partager sa grande expérience au sein du groupe portugais : «j’essaie d’être un meneur d’une manière que je trouve productive. Je veux être un joueur qui aide les autres, quelqu’un qu’ils peuvent admirer, voir comme un modèle, et être un bon professionnel. J’aime donner l’exemple, comme je le dis souvent. Je ne suis pas du genre à parler beaucoup, mais je préfère montrer qui je suis. Et quand il faut serrer les rangs, quand les choses ne vont pas bien, il faut savoir quand les discipliner et quand les soutenir. Mais quand les choses vont bien, il faut être avec eux et travailler ensemble. Le style de leadership est très personnel, mais au sein de cette équipe, nous avons beaucoup de leaders à leur manière, et c’est l’une des raisons pour lesquelles je pense que nous sommes une grande équipe nationale.»

Connaissant la victoire avec le Portugal lors de l’Euro 2016 et la Ligue des Nations 2019, Cristiano Ronaldo reste sur deux échecs avec sa sélection. Tout d’abord lors de l’Euro 2020 face à la Belgique en 1/8e de finale avec une défaite 1-0 puis lors de la Coupe du monde 2022 avec ce revers 1-0 contre le Maroc en quart de finale. Cristiano Ronaldo est convaincu que cette équipe peut se racheter et remporter la compétition. Pour autant, il s’est montré prudent au moment d’évoquer la victoire : «je suis convaincu que cette équipe apportera beaucoup de joie aux supporters portugais, à commencer par cet Euro. Cependant, à mon avis, la meilleure génération de joueurs est toujours celle qui gagne. J’espère que cette équipe nationale gagnera, car c’est une équipe incroyablement talentueuse. Mais comme nous le savons tous, le talent ne suffit pas pour gagner. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte pour remporter un grand tournoi comme celui-ci. Nous avons tous les ingrédients pour le gagner, mais nous allons y aller étape par étape, match après match, tout en y croyant. Ce que nous avons réalisé en 2016 était historique, tant pour le football portugais que pour le football mondial. Maintenant, nous avons les pieds sur terre, mais notre esprit est tourné vers les étoiles pour voir que c’est possible de remporter l’Euro.»