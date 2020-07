Rostov et le Lokomotiv Moscou se renseignent sur Aleksandar Radovanović

Si la saison en Europe n'est pas encore totalement terminée, les clubs européens prennent des renseignements sur de nombreux joueurs en vue du prochain mercato. C’est le cas notamment du Lokomotiv Moscou et du FK Rostov qui prospectent dans toute l’Europe à la recherche d’éléments confirmés qui pourraient apporter un vrai plus à leur équipe. Et le profil du roc défensif du RC Lens Aleksandar Radovanović (26 ans) ne les laisse pas insensible.

Selon nos informations, le défenseur serbe possède un profil qui plaît aux deux formations russes et tout particulièrement à l'entraîneur serbe Marko Nikolic, fraîchement nommé à la tête du Lokomotiv Moscou. Les dirigeants des deux formations ont d'ailleurs pris des renseignements à son sujet. En Ligue 1, des clubs sont également attentifs à sa situation. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'axial, élu dans l'équipe type de la saison Domino's Ligue 2, ne sera pas bradé. Mais toujours selon nos informations, les dirigeants du RC Lens seront prêts à discuter à partir d'1 M€.