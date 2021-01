OM : le point d'AVB sur le mercato

Depuis plus de dix jours, le mercato hivernal est ouvert en Europe. L'Olympique de Marseille est déjà à pied d'oeuvre puisque Kevin Strootman devrait être prêté très bientôt au Genoa jusqu'à la fin de la saison tandis que Pol Lirola (latéral droit de la Fiorentina) devrait devenir un joueur de l'OM ce lundi. En conférence de presse, André Villas-Boas a fait un point mercato et aussi expliqué que Kevin Strootman ne serait pas remplacé numériquement dans l'effectif.

« Pol il est en visite médicale, ça va être fini ce soir, j'espère pour pouvoir communiquer. Pour Kevin, c'est encore dans les échanges de documents, ce n'est pas finalisé avec le Genoa. Si on a pas de nouvelles jusqu'à ce soir, il sera convoqué pour le match de mercredi contre le PSG. Sur la position d'attaquant, on n'a pas de grandes nouvelles. On travaille sur tous les dossiers. Pas d'offre pour Milik jusqu'ici. Avec Kevin ça a été dur avec le concurrence au milieu. Cette saison, il a eu le moins de minutes. C'est important pour lui, pour l'Euro, d'avoir une chance. On avait discuté pour cela avant le mercato. Il a eu des offres, il les a étudiées et nous aussi. Pol était dans la liste en août comme Maehle. Ce n'était pas possible à l'époque. Pablo l'aime beaucoup et il est intéressé pour venir. Il devrait être confirmé dans les prochaines heures », a expliqué le technicien portugais.