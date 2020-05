Paul-Georges Ntep rebondit à Guingamp !

Sans club depuis début février et la fin de son aventure à Wolfsbourg, Paul-Georges Ntep était à la recherche d'un nouveau défi. Après des expériences en Allemagne, Turquie et France, l'ailier de 27 ans attendait la bonne opportunité. Et l'international camerounais (2 sélections) a trouvé chaussure à son pied. Ce mercredi, le journal L'Equipe expliquait que le joueur formé à l'AJ Auxerre était tout proche de l'En Avant de Guingamp.

Et quelques heures plus tard, Paul-Georges Ntep a officialisé son arrivée à l'EAG sur son compte Instagram : «"tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t'intéresse plus." Merci @eaguingamp pour la confiance. En avant toute.» La formation bretonne, elle, a aussi communiqué sur le sujet quelques instants plus tard. L'ancien Rennais, qui a signé un contrat d'une saison, va donc bientôt retrouver les pelouses de l'Hexagone !