Stade Brestois : mais que se passe-t-il avec Pierre Lees-Melou ?

Brest a enfin lancé sa saison. Le succès autoritaire contre Saint-Etienne avant la trêve (4-0) a dû rassurer tout le monde au club après deux défaites inquiétantes face à Marseille (5-1) et Lens (2-0). 12es, les Bretons ont eu la bonne idée d’ouvrir leur compteur car ce samedi (21h), c’est un déplacement au Parc des Princes qui les attend, avant de disputer le tout premier match de Ligue des Champions de leur histoire. Ils "recevront" (à Guingamp) les Autrichiens de Sturm Graz jeudi 19 septembre (21h). Cette première rencontre de C1 récompense le travail fournit en championnat l’an passé que les Finistériens ont bouclé à une magnifique 3e place.

En revanche pour ces deux rendez-vous, il faudra faire sans l’un des grands artisans des succès printaniers. Pierre Lees-Melou (31 ans) est toujours aux abonnés absents, et ça risque de durer encore un moment d’après les déclarations d’Eric Roy en conférence de presse ce jeudi. «Il n’est pas encore du tout prêt pour pouvoir jouer, démarre le coach des Ty Zef. Pierre continue sa convalescence, il a toujours un petit peu mal quand il frappe du pied droit, il travaille beaucoup son pied gauche. Les contacts, il ne les craint pas, il n’y a aucun risque.» Le milieu de terrain n’a plus joué depuis le 28 avril, date de sa fracture du péroné et de la victoire à Rennes (5-4).

Déjà un mois et demi de retard sur les meilleurs délais envisagés

Plus tôt dans la journée, l’espoir était de mise parmi les observateurs de l’entraînement. L’ancien Niçois était présent avec le reste de l’effectif. Il a même participé aux différents ateliers collectifs. L’espoir de le voir dans le groupe ce week-end a même effleuré l’esprit chez certains. Les propos de Roy invitent à attendre. «Ça dépend beaucoup de son ressenti, on est à l’écoute, on fait confiance, j’espère que ça va aller. Il y a eu une intervention pas neutre, avec la pose d’une plaque, ce que ça engendre. Je n’ai pas de visibilité et lui non plus malheureusement.» Autrement dit, une date de retour n’est pas encore envisagée alors que la saison se lance pour de bon.

L’attente commence à être longue, pour le principal intéressé surtout. Les premières évaluations l’emmenaient à un retour à la mi-juillet, alors même que le Stade Rennais faisait de nouveau part de son intérêt. Roy se disait même optimiste pour le faire participer aux matchs de préparation contre Naples (31 juillet) et la Juventus (3 août). Il a dû s’y résoudre. Les sensations du maître à jouer ne sont pas bonnes. Il ressent encore des douleurs, nécessitant un rendez-vous début septembre chez le chirurgien qui l’a opéré. Deux semaines plus tard, l’homme aux 4 buts en 29 matchs de Ligue 1 la saison passée souffre toujours et son retour est de nouveau retardé…

