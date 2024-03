Le Havre : Luka Elsner se confie sur sa gestion du ramadan

Malheureusement, c’est l’un des sujets qui revient avec insistance chaque année dans le football français. En effet, mois de fête et de rapprochement avec la religion pour tous les musulmans à travers le monde, le ramadan défraye pourtant la chronique en France où plusieurs clubs de Ligue 1 et la FFF ont tendance à grincer des dents lorsqu’il faut composer avec ce mois sacré de l’islam. Pour autant, plusieurs équipes se montrent flexibles et n’ont aucun problème au moment de permettre à leurs joueurs musulmans de jeûner et jouer. C’est le cas du Havre. Interrogé par le média régional Paris Normandie, Luka Elsner, le coach havrais, est revenu sur sa gestion du ramadan avec son effectif.

«On a une approche ouverte concernant le ramadan, dans le sens où nous accompagnons les joueurs qui le respectent, confie le technicien slovène. Seule la performance, à l’entraînement ou en match, compte. Les joueurs sont libres de jeûner comme ils le souhaitent, y compris les jours de matches. Par exemple, cette semaine, sur notre J-4, où toutes les données athlétiques dépassent les valeurs de match, il n’y a eu aucun problème. Et nous avons beaucoup de joueurs qui jeûnent. Après, il faut voir avec la répétition des efforts, mais on est sur du haut niveau, et si je me base sur mon vécu, les joueurs sont relativement aptes à gérer cette période, notamment les plus expérimentés.»