Bayern Munich : grosse annonce pour Harry Kane

Depuis son arrivée à Munich en 2023, Harry Kane casse tous les records avec le Bayern. En 126 apparitions sous le maillot munichois, l’attaquant anglais a déjà inscrit 119 buts et délivré 30 passes décisives. Un rendement impressionnant pour un joueur recruté contre près de 100 millions d’euros et dont l’avenir a fait parler cette saison. En effet, le buteur de 32 ans est sous contrat jusqu’en 2027 et a été cité du côté de quelques clubs comme le FC Barcelone ces derniers mois.

Et même si un départ semble clairement inattendu pour l’ancien de Tottenham, le Bayern entend bien verrouiller son avenir en Bavière. Comme l’a expliqué Max Eberl, directeur sportif du Rekordmeister lors d’une cérémonie, Kane est en pourparlers pour étendre son bail en Allemagne : «nous sommes en discussion avec Harry.» Voilà qui est dit.