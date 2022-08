JT Foot Mercato : Nice veut frapper très fort

La suite après cette publicité

Nice passe à l'attaque

Les pistes se multiplient pour de nouvelles recrues ! Et il y a de sacrés noms parmi les cibles niçoises. À commencer par Marcelo dont on vous parlait dans le JT D'hier. Certes, à 34 ans, la légende du Real Madrid n'a plus les mêmes jambes que dans le passé mais d'après nos informations, il est suivi par l'OGC Nice. Autre joueur dans les petits papiers niçois c'est Nicolas Pépé ! En galère du côté d'Arsenal, il pourrait donc faire son retour en Ligue 1. En tout cas, les Aiglons veulent le récupérer, d'après nos informations. L'international ivoirien est intéressé et pourrait débarquer sous la forme d'un prêt. Encore une tête connue de la Ligue 1 dans la short list du club azuréen c'est Islam Slimani ! Il évolue actuellement au Sporting et selon nos informations, son club pourrait le libérer. Une solution qui conviendrait parfaitement au GYM. Toujours en attaque le nom de Bamba Dieng, de l'OM a aussi été évoqué ! L'idée de Nice est un prêt d'une saison avec option d'achat. Mais à Marseille on attend plutôt un transfert. Ben Brereton Diaz est également pisté par les Aiglons, d'après nos informations ! Mais attention car la concurrence sera forte sur ce dossier, avec Lyon qui était intéressé mais aussi d'autres clubs européens comme l'Eintracht Francfort en Allemagne et la Salernitana en Italie. Mais le nom le plus prestigieux reste Edinson Cavani ! D'après nos infos, Nice est prêt à tout pour signer l'ancien buteur du PSG. À tel point que les Rouge et Noir ont fait une offre complètement folle pour essayer de le convaincre. Enfin, l'OGC Nice s'est positionné sur le milieu de terrain du FC Barcelone Miralem Pjanic. Mieux, une prise de contact a eu lieu entre l'ancien Lyonnais et le Gym.

Cristiano Ronaldo encore recalé !

CR7 était très chaud pour signer Borussia Dortmund mais aujourd'hui on a appris que cette attirance n'était pas vraiment réciproque... Et oui souvenez-vous hier, une véritable bombe s'abattait sur le marché des transferts, Cristiano Ronaldo voulait venir au BVB, et le club allemand avait tout du candidat idéal, toutes les cases étaient cochées. Et bien ce vendredi, Bild explique que ce n'était pas tout à fait le cas. Car tout simplement, Dortmund ne voudrait pas de CR7... Encore un refus pour lui cet été...

Les officiels du jour

Nottingham Forest a cassé la tirelire et s'est offert une recrue à prix d'or ! Le promu en Premier League vient de réaliser une sacrée opération puisque Morgan Gibbs-White a officiellement signé pour les 5 prochaines saisons. On parle d'un transfert de 52 M€ bonus compris. Du côté du Real Madrid, un point de chute a été trouvé pour le jeune Reinier ! La nouvelle vient d'être officialisée par la Maison Blanche. Le Brésilien n'entrait pas dans les plans d'Ancelotti pour cette saison, il est donc prêté à Girona, jusqu'à la fin du mois de juin prochain ! Du côté de l'Italie, Naples a officialisé l'obtention du prêt avec option d'achat de Tanguy Ndombele en provenance de Tottenham. Pour finir, on vous en parlait hier, c'est désormais officiel, Cesare Casadei est un joueur de Chelsea ! Il quitte l'Inter pour les Blues avec qui il s'est engagé pour 6 ans !