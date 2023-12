OM : Marcelino évoque son passage chaotique

Marcelino n’aura pas eu besoin de beaucoup de temps avant de rebondir. Quelques semaines après avoir quitté brutalement l’OM «pour des raisons extras-sportives», le technicien asturien avait été nommé sur le banc de Villarreal pour succéder à José Rojo Pacheta début novembre. Un retour en Espagne salué pour celui qui avait longtemps suscité les critiques de la presse, notamment sur ses fins de parcours à Valence et Séville. Dans un entretien accordé à Relevo, Marcelino a expliqué les raisons de ce retour au premier plan, qui selon lui, reste une question de contexte. Avec comme argument son passage raté à l’OM.

«La réussite d’un entraîneur ? Je pense que cela dépend de nombreuses de circonstances comme la chance ou le timing. J’ai dû vivre avec des propriétaires difficiles ou des situations très compliquées, comme celle de Marseille, ce qui n’est pas courant, insiste l’entraîneur espagnol. Parfois, cela s’explique par le choix du club où l’on veut aller, et dans le monde du football, il y a des situations qui ne sont pas analysées sur ce que vous avez fait de bien ou de mal dans votre travail… En tant qu’entraîneurs, nous devons accepter cela. Et je le répète, je ne m’inquiète pas. Quand j’ai quitté Bilbao, j’ai reconnu que j’avais une part de responsabilité, ç'a été oublié et nous voilà désormais de retour.»