BL : Randal Kolo Muani sauve Francfort face à Bochum

Pour l’ouverture de la 26e journée de Bundesliga, l’Eintracht Francfort devait absolument renouer avec le succès contre Bochum, après quatre matches sans victoire. Mais la partie a été bien plus compliquée que prévu, puisqu’Asano ouvrait le score en faveur de Bochum (1-0, 14e). Il faudra ensuite un magnifique rush de Randal Kolo Muani, déjà remarqué avec les Bleus lors du dernier rassemblement de la semaine dernière, pour sauver Francfort.

Bousculé dans la surface après sa percée, l’ex-Nantais a obtenu et transformé un penalty, juste après le but concédé (1-1, 22e). Mais l’exploit de l’international français n’a pas suffi pour permettre aux locaux de l’emporter. L’Eintracht Francfort stagne donc à la sixième place avant d’aller à Leverkusen, alors que Bochum obtient un point important dans la lutte pour le maintien et reste à la 14e place.

