Twitch : l’avant-match de Real Madrid-Liverpool en direct !

C’est la fin des 8es de finale de la Ligue des Champions avec une très belle affiche, digne d’une finale : Real Madrid-Liverpool. Les Madrilènes ont un avantage certain après leur victoire lors du match aller à Anfield (2-5) mais ils devront se méfier du sursaut d’orgueil des Reds, qui croient en la réalisation d’une Remontada. Rendez-vous dès 19 heures sur Twitch pour l’avant-match de ce choc, mais aussi pour aborder différents thèmes au sujet de la Ligue des Champions, en compagnie de nos chroniqueurs présents sur le plateau de Foot Mercato.

Le direct

À lire

Real Madrid-Liverpool : les compositions officielles

Au programme

Kylian Mbappé vs Erling Haaland : qui est le meilleur ?

Manchester City : le grand favori pour le titre ?

L’avant-match de Real Madrid/Liverpool

L’avenir de Lionel Messi : va-t-il rester au PSG ou partir en Arabie Saoudite ?

On vous attend nombreux pour commenter tout cela avec nous. Rendez-vous sur la chaîne Twitch de Foot Mercato ! Et n’hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains rendez-vous, dont les quotidiennes tous les jours à 11 heures et 18 heures du lundi au vendredi, mais aussi les prochains débriefs de match !

