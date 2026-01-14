CAN 2025 : la réaction à chaud de Sadio Mané

Sadio Mané a de nouveau sauvé le Sénégal, en inscrivant le seul but de la demi-finale contre l’Egypte. Un but qui vaut donc une finale, face au Maroc ou au Nigéria, qui s’affrontent à 21 heures. L’ancien joueur de Liverpool a exprimé sa joie au micro de beIN Sports à l’issue de la qualification de sa sélection.

La suite après cette publicité

« On sait que ça allait être un match compliqué, on connaissait bien cette équipe égyptienne. On a essayé de jouer avec maturité, en ne perdant pas les ballons au milieu de terrain. (…) Je suis un attaquant, donc quand je marque un but pour mon équipe, je suis heureux pour l’équipe, et pour le peuple. J’ai eu un peu de chance aussi, il faut le reconnaître, c’est un ballon qui est venu de nul part. J’ai eu le réflexe de tirer en une touche, et c’est rentré. (…) Une finale, on sait comment la jouer. Comme on le dit souvent, une finale ça se gagne. Personnellement je serai très heureux de jouer une dernière finale de Coupe d’Afrique », a-t-il déclaré.