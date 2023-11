Fluminense remporte sa première Copa Libertadores contre Boca Juniors au terme d’un match haletant !

Tout était réuni pour assister à un beau spectacle de football ce samedi. Au Maracana de Rio de Janeiro, Fluminense et Boca Juniors se sont affrontés dans une finale de Copa Libertadores qui sentait la poudre. Edinson Cavani, Marcelo, Felipe Melo, Sergio Romero ou encore Ganso : plusieurs noms bien connus dans le Vieux Continent étaient présents dans l’antre carioca ce soir. Dans les premiers instants de la rencontre, la possession était largement brésilienne. Confisquant le ballon à leurs adversaires, les locaux ont eu une possession assez stérile lors du premier quart d’heure. Plus incisifs dans les duels, les hommes de Fernando Diniz ont alors poussé pour ouvrir le score. Et l’étincelle est venue de l’attaquant argentin German Cano qui, trouvé au point de penalty par Arias, n’a laissé aucune chance à Sergio Romero (1-0, 36e). Meilleur buteur de la compétition, l’ancien de Lanus a inscrit son 13e but dans cette cuvée. Auteurs d’une meilleure première période que celle d’Argentins amorphes, les locaux n’ont pas volé cet avantage au score à la pause. Au retour des vestiaires, l’intensité était toujours au rendez-vous. Emoussé physiquement du haut de ses 40 ans, Felipe Melo a laissé sa place à l’ancien Niçois et Blaugrana Marlon Santos (50e). Un changement qui a alors permis à Boca de monter en puissance. Poussé par un Luis Advincula très remuant (56e), le club argentin a alors commencé à se procurer des occasions intéressantes.

Et alors qu’Edinson Cavani n’a pas forcément été très dangereux ce soir, l’égalisation est venu d’un exploit signé… Advincula. Servi sur la droite, le Péruvien s’est réaxé et, pas attaqué par Marcelo, a armé une frappe imparable du pied gauche qui est venu se loger dans le petit filet de Fabio (1-1, 74e). Revigorés par cette égalisation, les hommes de Miguel Angel Russo ont alors poussé pour l’emparer sur le fil sous l’impulsion de l’entrée de Dario Benedetto. Finalement, malgré l’énorme occasion de Diogo Barbosa (90+4e) qui aurait pu donner l’avantage à Fluminense dans les derniers instants de la rencontre, les deux équipes ont dû se départager en prolongation. Et alors que la dynamique semblait être à l’avantage des Argentins, c’est le Flu qui a finalement repris l’avantage sur une action de toute beauté. Trouvé dans le dos de la défense, Keno remettait le ballon en retrait de la tête vers John Kennedy qui arrivait en balle. Ce dernier, rageur, a alors envoyé une demi-volée surpuissante qui n’a laissé aucune chance à Romero (2-1, 99e). Déjà averti, le héros du soir a alors été expulsé pour être allé célébrer son but avec ses supporters. Une infériorité numérique de courte durée pour les Brésiliens car Frank Fabra était expulsé quelques minutes plus tard côté Boca Juniors (105+7e). Et après une deuxième période de prolongations insoutenable, c’est le Fluminense qui a tenu bon et a remporté cette Copa Libertadores 2023. A domicile, le Flu remporte ainsi la première Copa Libertadores de son histoire.