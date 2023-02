Liverpool : l’énorme colère de Jürgen Klopp après la déroute à Wolverhampton

Les semaines passent et rien ne s’arrange. Sur trois défaites consécutives avant son déplacement au Molineux Stadium, Liverpool a encore sombré contre Wolverhampton, ce samedi après-midi (3-0). Un lourd revers pour les Reds, qui restent à la 10e place de la Premier League. Mais au-delà de ce lourd résultat, c’est le contenu qui a grandement inquiété. En seulement douze minutes, Liverpool avait déjà concédé le break, avant de craquer totalement en seconde période.

Un scénario inconcevable pour Jürgen Klopp. «Il n’y a aucune excuse, je ne peux expliquer cela. C’était un début de match horrible. Deux buts, ça ne peut pas arriver comme ça. Mais c’est arrivé et nous étions menés 2-0 par notre propre faute. Nous aurions dû mieux défendre. Je suis tellement déçu et en colère après les 15 premières minutes que je ne trouve pas les mots pour le dire. Ces premières minutes ont été les pires depuis un moment», a-t-il pesté au micro du diffuseur.

«Ce que nous faisons en ce moment n’est absolument pas bon»

Le manager des Reds appelle donc à la remobilisation de ses troupes et demande plus de rigueur défensive. «On m’a demandé si c’était dû aux 63 matchs de la saison dernière. Oui, cela a eu une influence, mais nous sommes en février et nous avons eu une semaine complète pour nous préparer (…) Combien de temps voulons-nous souffrir ? Ce que nous faisons en ce moment n’est absolument pas bon. C’est très frustrant, très décevant. Le leadership [défensif] manque. On s’est créé des problèmes», a-t-il ajouté, au micro de la BBC.

«Je ne sais pas ce qu’il faut faire pour que nous nous réveillions. Nous venons ici, nous sommes motivés, mais nous n’agissons pas comme il faut sur le terrain», a également expliqué Alisson, confirmant une crise. Des propos significatifs d’un problème mental du côté des Reds, alors qu’ils n’auront pas le droit à l’erreur lors de la prochaine journée contre Everton, pour le derby. L’espoir d’une qualification européenne n’est pas complètement perdu, mais il faudra maintenant trouver le déclic.