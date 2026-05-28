Michel quitte Gérone

Après la relégation de Gérone en deuxième division espagnole, Michel a officialisé son départ du club, ce jeudi. En poste depuis 2021, le technicien espagnol, pressenti à l’Ajax Amsterdam, avait qualifié l’équipe pour la Ligue des Champions 2024-2025.

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Míchel Sánchez no continuarà al Girona FC.



El Club vol desitjar al tècnic i al seu staff els majors èxits tant en l’àmbit professional com personal en el futur.



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«L’entité tient à exprimer sa sincère gratitude à l’entraîneur madrilène pour le dévouement, l’engagement et le professionnalisme avec lesquels il a dirigé l’équipe première, ainsi que pour le traitement humain, proche et respectueux qu’il a toujours entretenu envers les membres, les supporters, la direction et tous les membres du Club», précise le communiqué.