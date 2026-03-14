L1 : porté par l’entrée de Wahi, Nice vient à bout d’Angers

Suite de la 26e journée de Ligue 1. Après la défaite surprise du RC Lens à Lorient, l’OGC Nice se déplaçait de son côté sur la pelouse d’Angers. 15es au coup d’envoi et orphelins de la moindre victoire en championnat depuis le 25 janvier dernier, les Aiglons devaient se relancer. Pour ce faire, le Gym se présentait en 5-3-2 avec un duo d’attaque composé de Boudache et Kevin Carlos. De son côté, le SCO, onzième, optait pour un 5-3-2 avec la première titularisation de la saison en L1 de Capelle. Après un premier acte accroché où les Niçois monopolisaient le cuir, les deux formations rentraient dos à dos à la pause sans véritable grosse occasion.

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Au retour des vestiaires, la physionomie de ce match ne changeait guère. Nice conservait la possession, tentait d’accélérer le jeu mais faisait face à une défense angevine rigoureuse. Sur coup franc, Clauss faisait briller Koffi (51e). Ce dernier se montrait encore impérial face à Mendy (54e). Dans la dernière demi-heure, Elye Wahi faisait son retour. Une entrée décisive puisque l’attaquant niçois offrait la passe décisive à Bard quelques secondes après son entrée en jeu (0-1, 65e). Wahi était même tout proche du break mais butait sur Koffi (71e). Facteur X, il parvenait finalement à ses fins dans le temps additionnel (0-2, 90+4e). Score final : 2-0 pour l’OGCN. Avec ce résultat, l’OGC Nice remonte au 14e rang. Les Angevins sont 11es.