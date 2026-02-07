N2 : un mercato d’ajustement, une position de chasseur, Bordeaux se prépare à une folle fin de saison

Si le monde professionnel du football français fait toujours l’actualité, la descente des Girondins de Bordeaux en National 2 a rendu les échelons supérieurs encore plus attractifs. Il faut dire que ce monument historique du foot français est un club très suivi. Depuis leur descente en N2, les Girondins, sous la direction de Gérard Lopez, essayent de rapidement remonter pour ne pas voir le club disparaître. La saison dernière, la formation de Bruno Irles après un été mouvementé, avait fini par y croire jusqu’au bout.

Mais après avoir pris la tête du classement en cours de saison, Bordeaux a craqué et a vu ses rêves de montée en National s’effondrer dans le sprint final. Cette saison, avec encore un mercato estival animé, Bordeaux est reparti sur les mêmes bases que la saison dernière, voire mieux. Avec trois points de plus que la saison dernière la même période, Bordeaux est actuellement 2e du classement et se dispute la première place avec La Roche-sur-Yon, qui a trois points de plus. Et finalement, cette position de chasseur plutôt que chassé semble être plus abordable psychologiquement.

Un mercato tranquille

La pression sera forcément sur l’équipe qui fait la course en tête et la formation emmenée par Bruno Irles est dans une position plus confortable. L’ancien coach de Troyes a d’ailleurs globalement pas mal changé les choses tactiquement en comparaison à la saison dernière. L’équipe apparaît plus efficace devant le but mais aussi un peu plus friable défensivement, forcément. Lors de ce mois de janvier, la direction bordelaise, qui a changé de directeur sportif avec l’arrivée de Karim Saada, proche de Gérard Lopez, n’a pas vraiment fait de folies sur le mercato. Il faut dire qu’avec une masse salariale encadrée par la DNCG et quasiment atteinte, il fallait surtout dégraisser en vendant les indésirables.

Cela n’a pas vraiment été le cas puisque Etienne Beugré n’est pas encore parti. Mais dans le sens des arrivées, la formation girondine s’est renforcée et a récupéré le milieu de terrain congolais Zola Oniesime. Cette fois, le club au scapulaire a donc fait le choix de ne pas trop chambouler son effectif et garder en continuité pour espérer viser la montée en National, qui pourrait devenir la Ligue 3 prochainement. Sur le terrain, il ne faudra pas trop faire d’erreurs pour ne pas laisser le leader prendre de l’avance. Ça commence par une victoire ce samedi face aux Volitgeurs de Châteaubriant. Mais en cas de succès, Bordeaux confirmera qu’il jouera le titre jusqu’au bout !