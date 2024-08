Thibaut Courtois dit stop à la sélection… tant que Tedesco sera le sélectionneur

On savait que Domenico Tedesco et Thibaut Courtois ne partiraient pas en vacances ensemble, et le portier belge vient encore de le confirmer. Engagé dans un conflit ouvert avec son sélectionneur depuis le brassard-gate en juin 2023, Courtois avait renoncé à participer à l’Euro cet été. Ce jeudi, il a remis une pièce dans la machine en annonçant sur ses réseaux sociaux qu’il ne retournerait pas en sélection, tant que Tedesco sera le sélectionneur des Diables Rouges. «Je veux m’adresser aux supporters et fans belges de notre équipe nationale. Je suis très fier et très reconnaissant de représenter mon pays sur le terrain, tout comme chacun d’entre vous qui soutenez les Diables. Je me sens privilégié d’avoir eu l’honneur de porter le maillot national. Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais pas pu imaginer pouvoir le faire plus de 100 fois», a-t-il commencé, avant d’être tranchant envers son sélectionneur.

La suite après cette publicité

«Malheureusement, suite aux événements avec l’entraîneur et après mûre réflexion, j’ai décidé de ne pas revenir en équipe nationale sous sa direction. Dans ce dossier, j’accepte ma part de responsabilité. Cependant, en regardant vers l’avenir, mon manque de confiance en lui ne contribuerait pas à maintenir l’atmosphère nécessaire. La Fédération, avec laquelle j’ai eu plusieurs discussions, accepte ma position et les raisons qui m’ont conduit à cette décision douloureuse mais cohérente. Je regrette de décevoir certains supporters, mais je suis convaincu que c’est la meilleure solution pour la Belgique, car cela clôt un débat et permet à l’équipe de se concentrer sur la poursuite de ses objectifs. Merci pour votre soutien indéfectible», a indiqué Courtois sur ses réseaux sociaux.