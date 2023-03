Mercato : Tottenham a pris sa décision pour Harry Kane

La suite après cette publicité

Le débat fait à nouveau rage depuis quelque temps en Angleterre. Avec les résultats irréguliers de Tottenham (4e de Premier League, éliminé en 8e de Ligue des Champions) et les tensions autour d’Antonio Conte, lequel arrive en fin de contrat en juin prochaine, l’avenir d’Harry Kane est à nouveau mis sur la table. À 29 ans, il se dit que c’est sans doute l’été ou jamais pour que le buteur découvre enfin l’envergure d’une équipe de premier plan, lui qui n’a jamais rien gagné collectivement. Il y a un an et demi, il était à deux doigts de rejoindre Manchester City.

Certes, il est capitaine et joueur emblématique de l’histoire du club. Il en est même devenu le meilleur buteur de l’histoire il y a quelques semaines, dépassant la barre mythique des 266 réalisations de Jimmy Greaves (Kane en compte 270). Seulement, l’ambiance dans le vestiaire s’est dégradée, notamment à cause des frasques de Conte. Toujours en grande forme, l’attaquant continue son bonhomme de chemin, alors que de prestigieux courtisans adoreraient l’enrôler. On pense avant tout à Manchester United et au Bayern Munich.

Les Bavarois ne sont pas du genre à s’aligner sur les exigences des Spurs, 110 M€, mais cette somme ne devrait pas pas faire peur aux Red Devils. Le club londonien est dans une situation difficile. Kane arrive en fin de contrat en juin 2024. Autrement dit, l’été 2023 est la dernière possibilité de laisser partir le buteur pour récupérer une grosse enveloppe. Après, il sera trop tard et le joueur risque de partir libre l’été d’après. Des négociations existent aussi pour une prolongation mais elles se sont refroidies d’après le Daily Mail.

L’international anglais préfère se concentrer sur la fin de saison, et accrocher un top 4 synonyme de qualification en Ligue des Champions, plutôt que d’aborder son avenir. Malgré la situation contractuelle risquée de son capitaine, Tottenham se montre confiant dans ce dossier et aucun bon de sortie ne lui sera accordé lors du prochain mercato. Le risque pris est grand. La direction mise sur l’amour de l’écusson et le nom du futur manager pour faire pencher Kane de son côté.