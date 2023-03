Tottenham est au bord de l’implosion

La suite après cette publicité

Il n’y a pas qu’au PSG que les lendemains d’élimination en Ligue des Champions sont difficiles. À Tottenham aussi la crise a contaminé le club après avoir été sorti en 8e de finale par l’AC Milan (1-0, 0-0). L’ambiance n’était déjà pas au beau fixe. Elle s’est radicalement tendue à en croire The Telegraph. Déjà parce qu’au coup de sifflet final, Antonio Conte et son équipe ont été hués. Les résultats sont certes en dent de scie mais c’est surtout le technicien italien qui agace. Il fait régulièrement part de ses états d’âme, alors que ses choix sont loin de faire l’unanimité.

Au club comme dans le vestiaire, les mécontents sont toujours plus nombreux. Outre la presse anglaise qui n’hésite plus à critiquer l’entraîneur, les joueurs s’y mettent maintenant. C’est le cas de Richarlison qui s’en est ouvertement pris à lui mercredi soir. «C’est ce que je n’ai pas compris non plus (sa non-titularisation, ndlr). Ça se passait bien, j’avais enchaîné contre West Ham et Chelsea, puis soudain il m’a mis sur le banc contre les Wolves. J’ai demandé les raisons, on ne m’a rien dit.» Ambiance…

L’avenir de Conte, Paratici et Kane sont en jeu

Le Brésilien n’est pas le seul à en vouloir à son coach mais son cas crispe pas mal de monde en interne. Il faut dire qu’il a tout de même été recruté 60 M€ l’été dernier. Daniel Levy, qui n’est pas du genre à jeter l’argent par les fenêtres, est poussé à prendre une décision rapidement, sous peine de perdre encore plus de contrôle sur les événements. Il a des solutions comme virer Conte. Ce dernier étant en fin de contrat, il ne toucherait pas de grosses indemnités de départ. Pochettino et Tuchel sont déjà annoncés comme de possibles remplaçants.

Le propriétaire des Spurs doit également gérer deux dossiers brûlants. Il y a l’avenir de Fabio Paratici, qui est aussi incertain. Le directeur sportif du club est dans le viseur de la justice italienne dans l’affaire des plus-values "gonflées". Et puis, il y a surtout l’avenir d’Harry Kane qui est sur toutes les lèvres. L’attaquant de 29 ans a encore deux ans de contrat mais n’a toujours pas remporté le moindre trophée dans sa carrière. Il se dit que la seule façon d’y parvenir, c’est de partir pour un concurrent comme Manchester United, toujours intéressé par ses services, ou le Bayern Munich. Tottenham a peut-être perdu bien plus qu’une qualification en quart de finale de C1.