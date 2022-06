JT Foot Mercato : Chelsea mise gros sur sa future défense

La suite après cette publicité

C'est officiel, Chelsea a enfin changé de propriétaire. L'été s'annonce donc agité à Londres, puisque Romelu Lukaku pourrait rejoindre l'Inter sous la forme d'un prêt payant à hauteur de 23 M€, avec une option d'achat fixée à 76 M€ selon la Gazzetta dello Sport, qui affirme qu'un accord à été trouvé entre les deux clubs. Prêté à l'OL cette saison, Emerson devrait faire son retour dans la formation de Thomas Tuchel. Toujours en défense, les départs attendus d'Antonio Rüdiger, Andreas Christensen et César Azpilicueta devront être remplacés. Jules Koundé est visé, pour un prix que les Blues espèrent autour de 50 M€. Enfin le Parisien Presnel Kimpembe est désormais la priorité du technicien allemand. Autre joueur du PSG, Achraf Hakimi est apprécié chez les Blues, mais comme Kimpembe, difficile de le voir partir.

Meilleur buteur du Stade Rennais cette saison avec 21 buts en championnat, Martin Terrier sort de sa meilleure saison en carrière et Liverpool pourrait bien le chiper. Les Reds veulent compenser le départ de Divock Origi en fin de contrat, et le futur départ également de Sadio Mané. Aussi suivi par Tottenham, il va donc y avoir de la concurrence pour l'ancien attaquant de l'OL.

Paul Pogba n'est plus un joueur de Manchester United. Attendu depuis de nombreuses semaines, c'est désormais acté. Ce sont les Red Devils qui l'ont annoncé ce mercredi. Pogba est maintenant libre de signer où il veut. Certainement un retour à la Juventus, même si le PSG souhaite toujours son arrivée en capitale française.

Once a Red, always a Red 🔴



Thank you for your service, @PaulPogba 👏#MUFC