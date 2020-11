Liga : Elche et Cadiz dos à dos

Premier match de ce samedi de 11e journée de Liga avec un duel entre équipes promues. Pourtant, les deux réalisent des débuts convaincants, étant placées en première partie de tableau, loin de la zone rouge. Et sur la pelouse du Martinez Valero, Elche et Cadiz se sont quittés sur le score de 1-1.

En première période, Lucas Boyé mettait les siens devant d'une belle frappe croisée de l'extérieur de la surface (1-0, 38e)... avant d'être expulsé quelques minutes plus tard. En supériorité numérique pour toute la deuxième période, Cadiz a réussi à égaliser via Alvaro Gimenez, de la tête (1-1, 55e). Cadiz reste cinquième, alors qu'Elche grappille quelques places et passe huitième dans l'attente des autres matchs du jour.