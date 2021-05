Serie A : Andrea Agnelli félicite l'Inter

Ce dimanche 2 mai 2021 restera dans l’histoire de la Serie A alors que l’Inter est officiellement devenue championne d’Italie, mettant fin à l’hégémonie de la Juventus. Pour autant, même si les Bianconeri connaissent une saison catastrophique, 5es au classement pour le moment et pas assurés de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, Andrea Agnelli n’a pas oublié de féliciter l’Inter et son jeune président Steven Zhang.

« Bravo Steven (Zhang) ! Heureux pour vous et fier d'être votre fidèle adversaire sur le terrain et ami en dehors du terrain. Nous reviendrons… », dit-il à travers son compte Twitter. Un message symbolique quant on connaît la rivalité historique entre les deux clubs.

Well done Steven! Happy for you and proud of being your loyal opponent on the pitch and friend off the pitch.

We’ll be back...@inter