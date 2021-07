Copa América : Lionel Messi finalement élu joueur de la compétition

S'il n'a pas été décisif sur le but d'Angel Di Maria en finale face au Brésil (1-0), Lionel Messi a porté l'Albiceleste dans son premier sacre en Copa América depuis 1993. Avant la finale, le Brésilien Neymar et lui-même avaient été élus joueurs de la compétition avant la finale car la CONMEBOL n'arrivait pas à les départager, mais elle a changé d'avis. Sur ses réseaux sociaux, l'instance sud-américaine a finalement désigné l'Argentin comme seul meilleur joueur du tournoi.

La suite après cette publicité

Avec 4 buts et 5 passes décisives en 7 matchs de Copa, La Pulga est le joueur le plus impliqué sur les buts de son équipe (9), loin devant son ancien coéquipier au FC Barcelone (5, avec 2 buts et 3 passes décisives). Il a également remporté le plus de titres honorifiques d'hommes du match (4), en plus d'avoir réalisé le plus de dribbles et de passes dans le dernier tiers du terrain.