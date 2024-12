Affaire Kylian Mbappé : le récit glaçant de la plaignante à la police suédoise

«L’affaire en Suède ? J’ai été surpris, je le suis toujours d’ailleurs, ce sont des choses qui débarquent dans ta vie, que tu ne vois pas venir. Moi, je n’ai rien reçu, pas de convocations, rien, le gouvernement suédois n’a rien dit. J’ai juste lu dans la presse comme tout le monde, je ne suis pas concerné», réagissait Kylian Mbappé (25 ans), à propos de l’affaire de viol présumé, lors de son voyage à Stockholm en octobre dernier, alors qu’il était annoncé forfait pour le rassemblement de l’équipe de France, au même moment.

Jeudi matin, le parquet de Stockholm a d’ailleurs tranché concernant cette affaire. L’AFP a indiqué que la justice suédoise a décidé de clore son enquête pour viol présumé en raison de preuves jugées insuffisantes, alors que Kylian Mbappé n’avait même pas été entendu : «il ne faut pas interroger des personnes soupçonnées de crimes sans que des soupçons soient émis. Selon l’évaluation que j’ai faite, les preuves n’étaient pas d’une nature telle que je pourrais mener à bien l’enquête préliminaire», expliquait la procureure, Marina Chirakova.

La plaignante raconte la soirée avec Kylian Mbappé

Mais ce vendredi, la presse suédoise, via Expressen, a fait part du récit de la plaignante, qui a d’abord assuré qu’on lui avait «dit à l’avance qu’ils feraient la fête avec une star mondiale, mais on ne savait pas de qui il s’agissait», a précisé la jeune femme d’une vingtaine d’années, qui faisait partie d’un groupe d’une vingtaine de femmes invitées à cet événement. La fête a eu lieu dans la salle de ping-pong, une partie isolée de la discothèque et «Kylian Mbappé a pris le temps de parler à ceux qui l’ont approché». «Il était heureux et dansait, jouait beaucoup au tennis de table. Oui, mais je me sentais assez détendu, je dirais. J’ai parlé à beaucoup de gens», a-t-elle expliqué, avant de s’en prendre à l’entourage du joueur du Real Madrid : «ils étaient sur toutes les filles et ils n’avaient pas beaucoup de respect pour elles».

Le capitaine tricolore était présent avec Nordi Mukiele, un agent de sécurité et une assistante lors de la soirée. Selon les témoignages, six femmes ont été sélectionnées et spécialement invitées dans la suite de Kylian Mbappé à l’hôtel Bank, dans le centre de Stockholm, où la fête s’est poursuivie. Interrogée, la femme qui a passé la soirée avec Kylian Mbappé raconte qu’elle dansait et que les deux se sont embrassés. Quelques minutes plus tard, la femme est allée aux toilettes puis s’est retrouvée seule avec Kylian Mbappé dans la salle de bain. La femme a fait à la police un récit détaillé des événements, ce qui l’a amenée à enquêter sur un viol.

La plaignante s’est retirée

Elle a notamment affirmé avoir été claire à propos de son refus d’avoir une relation sexuelle avec l’ancien Parisien. L’incident aurait duré quelques minutes, puis Mbappé aurait quitté la pièce. La plaignante a finalement porté plainte deux jours plus tard, pour un viol et deux cas de harcèlement sexuel : «j’ai trouvé ça tellement dégoûtant, je me suis sentie dégoûtée. Je n’ai pas pu me retenir, j’ai commencé à pleurer et j’avais besoin de me défouler», a-t-elle révélé, dévoilant une conversation avec une amie à elle.

Mais finalement, la plaignante s’est retirée et la justice suédoise a décidé de clore son enquête. «Je ne dis pas que cela ne s’est pas produit. Je dis que lorsque le plaignant ne veut pas participer, j’ai un problème de preuve», a indiqué la procureure de Stockholm. Pour rappel, dans son interview à Clique sur Canal+, Kylian Mbappé a nié toutes les accusations depuis le début, mais a assuré avoir eu une relation consentie avec elle.