Lorient-OL : Romain Faivre répond à Jean-Michel Aulas

L'OL a déroulé ce vendredi soir face à Lorient en ouverture de la 27eme journée de Ligue 1. La dernière recrue lyonnaise Romain Faivre a inscrit un doublé et donc ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs. L'attaquant de 23 ans a sans doute livré son meilleur match depuis son arrivée en janvier dernier. Au micro de Prime Video, il est revenu sur sa prestation et en a profité pour répondre à son président Jean-Michel Aulas qui avait estimé que son joueur manquait de force dans ses frappes...

«Collectivement, ça fait du bien de repartir d'ici avec 3 points. On aurait pu mettre plus de buts, mais le score a été large. On a respecté l'adversaire. On a fait une belle partition. Je suis content de marquer mes premiers buts, j'espère que ça en appellera d'autres. Les camarades tentent de me mettre à l'aise. Je prends mes marques. C'est une accumulation qui va faire que je prends confiance. La déclaration de Aulas ? C'était une belle réponse sur le terrain (rires). Il n'y avait rien de mal, je ne fais pas attention à tout ça».