Manchester City : Riyad Mahrez et Aymeric Laporte positifs au Covid-19

La Premier League va effectuer son retour dès le week-end prochain. Comme tous les championnats, les Anglais ont dû s'adapter et mettre en place des règles sanitaires pour lutter contre le Covid-19. Un minimum de 14 joueurs sera suffisant pour prendre part à une rencontre. Et Manchester City a annoncé être touché par le coronavirus : les noms sont ceux de Riyad Mahrez et d'Aymeric Laporte.

Le défenseur français et l'ailier algérien sont asymptomatiques et vont se placer automatiquement en quarantaine. Le Français a confirmé être infecté par le virus via un message sur Twitter : « merci à tous pour vos messages, tout va aussi bien que possible, je suis le protocole pour les prochains jours et je reviens bientôt, prenez soin de vous ». Les deux joueurs risquent donc de manquer la première journée contre Aston Villa.