Ligue des Champions, PSG : l’Atlético de Madrid est déjà dos au mur !

Difficile de juger le début de saison de l’Atlético de Madrid… Après un mercato estival particulièrement ambitieux et presque 200 millions d’euros posés sur la table pour renforcer l’équipe, les Colchoneros peinent à enchaîner. Troisièmes de Liga avec six victoires en onze journées, ils sont déjà décrochés de la lutte pour le titre, avec dix points de retard sur le Barça déjà. La situation est encore plus critique en Ligue des Champions, avec deux défaites en trois rencontres, et l’obligation de l’emporter face au Paris Saint-Germain pour espérer se qualifier pour le prochain tour.

Les troupes de Diego Simeone sont donc déjà dos au mur, et risque donc de se retrouver, dès le début du mois de novembre, écartés de la course au titre dans les deux compétitions les plus importantes. Un constat d’échec cruel mais implacable, alors que cette saison, les Madrilènes semblaient avoir des armes et des atouts pour faire bien mieux que les saisons précédentes et ne pas juste se contenter d’être le troisième larron et de tenir la bougie au Barça et au Real Madrid. Est-ce pour autant que le PSG doit s’attendre à avoir un rival plutôt faiblard en face ? Clairement pas…

Une assise défensive retrouvée mais…

Cet Atlético a même retrouvé des gênes compétitives qu’il semblait avoir perdu. La preuve ; s’il y a eu ces grosses contre-performances en Europe contre Lille et Benfica, les Colchoneros sont de loin la meilleure défense de Liga, avec 7 buts encaissés seulement. C’est aussi l’équipe espagnole qui a concédé le moins de xG en ce début d’exercice 2024/2025, signe que ces Rojiblancos sont difficiles à bousculer. Seul soucis pour Diego Simeone, il devra composer sans Robin Le Normand ni José Maria Giménez, de retour à un niveau impérial, face aux Parisiens. C’est surtout avec le ballon que l’équipe semble avoir le plus de lacunes, avec ce déficit à la création et l’absence d’un joueur capable de faire des différences entre les lignes dans la moitié de terrain adverse.

Avec un arsenal offensif impressionnant et des joueurs du calibre d’Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julian Alvarez ou Angel Correa, auxquels il faut ajouter la sensation Giovanni Simeone, l’équipe a tout de même des joueurs capables d’un coup d’éclat dans les derniers mètres, et le PSG devra bloquer et neutraliser les liens entre le milieu et l’attaque pour empêcher à ces joueurs de se retrouver dans des situations intéressantes pour eux. Comme plusieurs équipes de Liga ont déjà réussi à le faire cette saison, à l’image du Betis. Fragilisé et critiqué pour le contenu proposé par son équipe, Diego Simeone sait qu’une défaite à Paris serait déjà synonyme de saison ratée…

